Призыв о помощи. «Единственный способ спасти восьмилетнего Садига – срочная пересадка печени» - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратился знакомый семьи вынужденных переселенцев, которые до сих пор живут в лагере «Джасур» (Шувелян).

Но жалуются эти люди вовсе не на трудности быта. Дело в том, что их восьмилетний сын Садиг смертельно болен.

По словам матери мальчика Гюльнары Мустафаевой, о том, что их сын болен, они узнали спустя месяц после его рождения. У малыша началась желтуха, и в четырехмесячном возрасте он уже пережил первую операцию на желчном пузыре. Иранские врачи, которые делали операцию, провели обследование и оказалось, что у Садига болезнь Вильсона-Коновалова.

(Болезнь Вильсона-Коновалова, или гепатоцеребральная дистрофия, — наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, для которого характерно избыточное накопление в организме меди с соответствующими токсическими эффектами. Болезнь сопровождается сочетанным поражением внутренних органов и структур головного мозга – прим. ред.)

У Садига болезнь ударила по печени, цирроз развивался достаточно быстро. Единственный способ спасти его жизнь – провести операцию по пересадке печени.

В настоящее время, из-за отсутствия средств на операцию, родители Садига каждый месяц вывозят его в Иран на поддерживающее лечение. Но состояние мальчика ухудшается с каждым днем.

Все это время родители не сидели сложа руки, они искали любой способ найти средства для спасения жизни сына. Но ни донора, ни средств для проведения операции они найти так и не смогли.

- Нам удалось выйти на клинику в Стамбуле, где вошли в наше положение и обещали помочь. Помощь заключается в том, что если мы не найдем донора, то нам предложат так называемое «перекрестное донорство». Я сдам кусочек своей печени для какого-то нуждающегося в доноре, а Садигу, соответственно, подберут донора в банке донорства. Более того, несмотря на инвойс, в котором указана сумма операции в 76 тысяч долларов, турецкие врачи готовы пойти навстречу и сделать нам небольшую скидку. Для такой операции это и без того невысокая цена. Но… у нас нет таких денег, - говорит Гюльнара ханум.

В семье, едва сводящей концы с концами, кроме Садига, еще двое детей. Садиг – самый младший. Работает и зарабатывает деньги только отец, обычный рабочий. Сама Гюльнара ханум целиком посвятила себя дому и детям, что, учитывая болезнь Садига, вполне понятно. Средства на лечение в Иране им помогают найти родственники и друзья, плюс, они вынуждены иногда брать деньги в долг под проценты.

- Мы не опускаем руки, потому что на кону жизнь нашего сына. Мы надеемся, что кто-то сможет помочь нам и отправить нашего сына на операцию в Турцию. Мы очень просим помочь нам спасти жизнь нашего мальчика, - говорит Гюльнара ханум.

Мы присоединяемся к просьбе о помощи этой семьи. Ниже мы публикуем скрины медицинских документов, а также банковские реквизиты.

https://www.million.az/attributes/KapitalBankKartaMedaxil

4169 7413 5998 2392

Помочь посредством терминалов MilliÖn или «Card-to-card»: «Банковские услуги», «Kapital Bank», «Пополнение карточного счета», номер счета: 4169 7413 5998 2392 (Gülnarə Mustafayeva)

Контакты для связи:

Мама Мустафаева Гюльнара Мехрадж гызы

(070) 275 71 79, (050) 321 61 15, (050) 321 61 27

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова