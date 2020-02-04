Продолжается Азербайджанская телевизионная лига КВН – ФОТО

В Государственном академическом национальном драматическом театре состоялась 1/8 финала игры Азербайджанской телевизионной лиги КВН.

Второй сезон ознаменовался заметно возросшим интересом к лиге со стороны команд-новичков. Игры проходят на азербайджанском языке, и все команды демонстрируют высокий профессионализм и мастерство игры на родном языке.

Однако особой находчивостью и юмором отличились команды «Yeddi Gözəl» (Бакинская музыкальная академия), «Genezis» (Азербайджанский технический университет), «Baksovet Uşaqları» (Азербайджанский государственный экономический университет), «Park Cinema» (кинотеатры Park Cinema), «ASAN» (ASAN xidmət), «Bir Show» (Bir Könüllü), «Ən Salamat» (Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), «Bakılılar» (Сборная бакинских деревень) и «Paxlava Team» (азербайджанцы из России).

Все они по итогам полученных баллов прошли в четвертьфинал – наибольшими баллами отличились команды «Yeddi Gözəl», «АSAN» и «Ən Salamat».

Игру судили руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, актер и стенд-ап комик Эркин Эргин, актер и ведущий стенд-ап «Баку Камеди» Эльджан Расулов, чемпион ХХ века в составе команды КВН «Парни из Баку» Вадо Коровин и певица Роза Зергерли.

Ведущим игр телевизионной лиги КВН, выходящих в эфир на канале ATV, является Эмиль Насиров.

«В этот раз меня порадовала команда «Ən Salamat». Очень понравилось выступление этих ребят. Всем командам желаю удачи», - прокомментировал Эльджан Расулов.

Рашад Азизов заявил о том, что все команды сделали большой толчок в развитии, поздравив их с отличной игрой. «Особенно радует то, что команды-новички прошлого сезона значительно улучшили свой уровень», - сказал он.

Азербайджанский клуб веселых и находчивых благодарит Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, Фонд молодежи, Союз студенческих молодежных организаций, а также компании «Mətanət A», «Park Cinema», «Komptel».

Ф.В, Г.Р.