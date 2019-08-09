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Продолжается конкурс «Военно-медицинская эстафета» - ФОТО – ВИДЕО

9 Августа, 2019 в 23:55 меньше минуты на чтение 606
Продолжается конкурс «Военно-медицинская эстафета» - ФОТО – ВИДЕО

Проведен очередной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проходит в рамках Армейских международных игр-2019 в Узбекистане с участием военных врачей Азербайджанской Армии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны АР, азербайджанские военные врачи вместе со своими коллегами продемонстрировали своё мастерство в преодолении полосы препятствий и специальной подготовке.

Согласно решению судей, среди 11 команд азербайджанские военные врачи утвердились на 5-м месте.

Р.А.

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