Продолжаются тактические учения в Отдельной общевойсковой армии – ВИДЕО

~ 1 минута на чтение 82

В Отдельной общевойсковой армии продолжаются батальонные и дивизионные тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе тактических учений были отработаны вопросы взаимодействия между подразделениями гаубичной артиллерии, авиации, противовоздушной обороны (ПВО) и другими подразделениями.

В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется проводимым в батальонах и дивизионах тактическим учениям с боевой стрельбой.

Тактические учения с боевой стрельбой гаубичного артиллерийского дивизиона проводились в условиях, приближенных к боевым.

В ходе учений также были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией. Совместно с подразделениями ПВО были выполнены действия против средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов противника.

Личный состав показал положительные результаты в выполнении тактических и огневых задач.

Эльшан Рустамов