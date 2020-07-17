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Продолжаются тактические учения в Отдельной общевойсковой армии – ВИДЕО

Сегодня в 20:15 ~ 1 минута на чтение 82
Продолжаются тактические учения в Отдельной общевойсковой армии – ВИДЕО

В Отдельной общевойсковой армии продолжаются батальонные и дивизионные тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе тактических учений были отработаны вопросы взаимодействия между подразделениями гаубичной артиллерии, авиации, противовоздушной обороны (ПВО) и другими подразделениями.

В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется проводимым в батальонах и дивизионах тактическим учениям с боевой стрельбой.

Тактические учения с боевой стрельбой гаубичного артиллерийского дивизиона проводились в условиях, приближенных к боевым.

В ходе учений также были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией. Совместно с подразделениями ПВО были выполнены действия против средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов противника.

Личный состав показал положительные результаты в выполнении тактических и огневых задач.

Эльшан Рустамов

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