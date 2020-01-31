Продюсер-коллектор: Виктор Дробыш выбил долг из певца Эльмана Зейналова - ВИДЕО

Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в прямом эфире российского «Нового Радио» заявил о том, что покоривший российский шоу-бизнес азербайджанский исполнитель Эльман Зейналов должен ему денег.

Продюсер пристыдил певца за то, что тот не возвращает ему долг, равный 800.000 рублям (более 21.000 AZN), и по этой причине отказался голосовать за Э.Зейналова в номинации «Лучший продюсер» премии «Новое Радио Awards». Как оказалось, деньги были вложены в раскрутку исполнителя после его участия в проекте «Новая фабрика звезд», продюсером которого был В.Дробыш.

Э.Зейналов сразу же отреагировал на сказанное продюсером и заявил в Instagram, что данный долг образовался после того, как он ушел из продюсерского центра В.Дробыша и начал самостоятельно работать над своим репертуаром – певец и продюсер расстались без скандала. В.Дробыш взял у Э.Зейналова обещание, что тот обязательно вернет долг, после того как станет популярным и начнет зарабатывать деньги.

«Не бойтесь рисковать и всегда держите свое слово. Я обещал, что верну деньги, как только поднимусь, поднялся – возвращаю», - отмечает Э.Зейналов.

Певец заснял момент передачи долга продюсеру, отмечая, что должен был не 800.000 рублей, а 600.000 (чуть более 16.000), но В.Дробыш настаивает на том, что верна именно названная им сумма.

Эльман Зейналов родился 18 ноября 1993 года в Сумгайыте. Когда он был еще ребенком, его семья перебралась в Ростов-на-Дону, где будущий певец провел детство и юность.

Карьеру певца начал в 2017 году, приняв участие в «Новой фабрике звезд» на телеканале «Муз-ТВ», где занял 5-е место. Именно тогда продюсером певца стал Виктор Дробыш, однако через некоторое время контракт был расторгнут. В том же году он выпускает первый сингл «Адреналин», а позже начинает сольную карьеру и основывает лейбл RAAVA Music.

В.Ф., Э.Т.