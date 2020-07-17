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Проект Əsgərə Məktub – еще один вклад в нашу победу - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 376
Проект Əsgərə Məktub – еще один вклад в нашу победу - ФОТО - ВИДЕО
Проект Əsgərə Məktub, инициированный организацией ASAN Könüllüləri («Добровольцы ASAN»), продолжается. 
 
В рамках этого проекта волонтеры и простые граждане пишут письма нашим отважным воинам, сражающимся на передовой против коварного врага, в которых выражают поддержку и благодарность солдатам Азербайджанской армии за их мужество, храбрость, за защиту Родины. 
 
В рамках данного проекта военнослужащим было отправлено уже более 1000 писем.
 
 
Эта инициатива волонтеров ASAN, без сомнения, является символом единства нашего народа и станет еще одним вкладом в нашу победу над врагом.  
 
Отметим, что аналогичный проект был реализован во время апрельских боев 2016 года.
 
И.Нармин

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