Проект, который оправдает надежды в продаже жилья, - Media Village ждет вас! - ФОТО

Покупка квартиры - это не просто покупка жилища, это не покупка железобетонного участка! Покупка квартиры - это воплощение желания, воплощение давней мечты, оправдание ожиданий. Поэтому компании, продающие недвижимость, должны быть очень чувствительны к этому вопросу.

Потому что каждая квартира является источником новых желаний для семьи. Однако не каждая компания внимательна к этой чувствительности и не относится с уважением к пожеланиям клиентов. И не каждый клиент способен застраховать себя от возможных опасностей и разочарований в этом вопросе. Конечно, аналогичная ситуация не относится к строительным компаниям, зарекомендовавшим себя в Азербайджане.

Жилой комплекс Baku City Residence Premium занимает ведущие места в этом ряду. Основная цель компании - обеспечить людей жильем в жилых комплексах с различной концепцией. В своих проектах компания уделяет особое внимание выбору местоположения, ценовой совместимости, послепродажному обслуживанию и индивидуальности квартир. Baku City Residence отличается от других проектов своим уникальным дизайном и привлекательностью.

Жилой комплекс Baku City Residence Premium, известный также, как Media Village, продолжает осуществлять продажи. Преимущества Baku City Residency, где надежность является приоритетом, и являющегося вашим «Современным образом жизни»:

Расположен в самой важной части города - проспекте Гейдара Алиева.

Удобный доступ ко всем направлениям столицы, включая Аэропорт.

2 минуты езды до многих государственных учреждений, включая гипермаркет «Браво», Службу ASAN, станцию метро «Кероглу» и автобусные остановки.

Рядом есть школа, детский сад, парк, спортивно-оздоровительный центр, кафе и рестораны.

В области, охватывающей широкую территорию, строительные работы завершены. Главной отличительной чертой проекта «Город в городе» является просторность квартир. Так, в проекте много разных по площади и великолепных панорамных квартир. Квартиры предоставляются с выпиской.

К каждой квартире также предусмотрено более одного места для машин в гараже. Здания оборудованы бесшумными лифтами, немецкими дверями и окнами, круглосуточным водоснабжением, центральным энергоснабжением и генератором, цифровым телевидением, Интернетом и телефонными системами. Системы безопасности в зданиях также установлены на высоком уровне.

Отличия проекта

Концепция «Просторное жилье» - это инновационная идея, которая включает области, где жители могут проводить время, отдыхать и веселиться вместе с друзьями или семьей. Например, если вы хотите посмотреть фильм с друзьями, то вы за небольшую плату заказываете мини-кинотеатр и смотрите любой понравившийся фильм.

Концепция «Частная гостиница» предназначена для жителей, которые заинтересованы в использовании высококачественных услуг. Если вам в вашей квартире нужны такие услуги, как в отеле, то эта концепция идеально подходит для вас. Согласно концепции, резидент может заказать все услуги как отеле, но по более разумной цене. Например, если вы хотите частный прием для ваших гостей, вы можете воспользоваться услугой Guest Welcome за небольшую плату.

Жилой комплекс типа ALL-İN-ONE уже стал новым стандартом жизни, сохранив при этом живую городскую жизнь. Концепция ALL-IN-ONE направлена на удовлетворение всех социальных потребностей в районе вашего проживания, а в проекте предусмотрены различные социальные инфраструктуры - развлечения на открытом воздухе и отдых, спорт на открытом воздухе, торговые центры и различные магазины.

Baku City Residence - Ваш современный образ жизни!

Адрес: пр. Гейдара Алиева, 189.

Контактная информация: 121

(+994 50) 750 11 21

www.bcr.az

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