Проект REACT-C19 завершил этап работы в Баку и стартует в регионах - ВИДЕО

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Стартовавший с 17 апреля в четырех медицинских учреждениях Баку проект REACT-C19 подошел к завершению.

Об этом сообщает TƏBİB на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что проект REACT-C19 был запущен по инициативе ВОЗ и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, TƏBİB и Министерства здравоохранения. Проект направлен на усиление основных навыков в связи с мерами борьбы с коронавирусом COVID-19 в больницах в регионах Азербайджана.

В проекте участвуют 19 азербайджанских врачей, работающих в Турции. Целью проекта является развитие основных навыков в связи с COVID-19 в региональных больницах для лечения инфицированных больных.

В течение двух недель (с 17 апреля) четыре группы медицинских работников были задействованы в Центре клинической медицины №1 (Семашко), Центральной больнице нефтяников и двух медицинских учреждениях Азербайджанского государственного медицинского университета.

В рамках проекта в больницах страны планируется применение системы "триаж", налаживание реанимационных услуг, создание необходимых систем для медперсонала больниц и проведение тренингов по их продолжительному использованию, создание в больницах онлайн, мобильных и цифровых технологий для поддержки прошедших тренинги кадров. В составе каждой из команд азербайджанских врачей, приехавших из Турции, есть специалисты по диагностике и лечению SARS (тяжелый острый респираторный синдром), контролю, триажу и управлению случаями заражения.

Следует отметить, что эти специалисты прошли тренинги в ведущих университетах Турции, практику по соответствующим сферам и получили необходимый инструктаж. Наряду с этим, они освоили навыки по борьбе со стрессом. Тренинги нацелены на повышение знаний и навыков врачей и медсестер, специализирующихся в своих сферах, в частности для применения дополнительных инновационных медицинских средств. Тренинги в каждой больнице будут проходить под руководством директоров и главврачей в течение двух недель. В рамках проекта медработники будут осваивать знания на онлайн-платформе для тренингов, видеоуроков от менторов и статистической информации.

После завершения проекта в четырех больницах Баку он продолжится в 14 региональных больницах Азербайджана.

Натали Александрова