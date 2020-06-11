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Произошла авария на магистральном водопроводе, 4 района Баку остались без воды

Сегодня в 16:42 ~ 1 минута на чтение 3831
Произошла авария на магистральном водопроводе, 4 района Баку остались без воды

На территории поселка Сулутепе Бинагадинского района столицы произошла авария на магистральном водопроводе, который обеспечивает водой центральную часть Баку.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джебраиллы, в результате этой аварии в Сабаильском, Ясамальском, Насиминском и Бинагадинском районах Баку частично ограничена подача воды.

«К сожалению, до утра субботы, 18 июля, это ограничение в подаче воды останется в силе. На место аварии привлечены бригады «Азерсу», ведется работа по ее ликвидации», - подчеркнул А.Джебраиллы.

Тимур Рзаев

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