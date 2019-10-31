Произошла авария в канализационной системе одной из бакинских школ - ФОТО

В социальных сетях распространилась информация о том, что в двор бакинской школы №53, где находится корпус для учащихся начальных классов, стекаются нечистоты.

Наряду с этим, были размещены фотографии, свидетельствующие об этом инциденте.

«Двор школы N53. Который день стекают нечистоты во двор. Именно с этой стороны находится корпус, где обучаются ученики начальных классов», - писал автор публикации.

В связи с распространением данной информации 1news.az обратился в школу. В ответе, поступившем в нашу редакцию, говорится, что 31 октября в 12:30 произошла небольшая авария в канализационной системе школы.

«Администрация школы немедленно проинформировала соответствующие структуры, и проблема была решена», - указали в учебном заведении.

Эльшан Рустамов, Г.Р.