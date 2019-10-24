Пропавшего в Азербайджане ребенка обнаружили в лесу рядом с местом обитания леопардов - ФОТО

На горячую линию МЧС поступила информация о пропаже шестилетнего ребенка, живущего в селе Балитон Лянкяранского района, Али Нураддин оглу Мурадова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сразу же на поиски ребенка были подняты спасатели МЧС, добровольцы, а также сотрудники регионального отделения Министерства экологии и природных ресурсов.

В результате поисков ребенка смогли обнаружить на территории леса вблизи Гирканского национального парка. Состояние ребенка нормальное, он передан по назначению.

Напомним, что территория Гирканского национального парка является местом обитания леопардов.

А.А.