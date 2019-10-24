Проверяется готовность подразделений к зимнему периоду – ФОТО

Группа офицеров Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны проверяет состояние готовности к зимнему периоду подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне и выполняющих задачи в горных и суровых климатических условиях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, под руководством генерал-майора Гадира Насибова проверяются состояние готовности подразделений к зимнему периоду, снабжение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода, оснащение солдатских казарм и других объектов различного назначения системами отопления.

С целью обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период осуществляется контроль над обеспечением в централизованном порядке всех воинских частей горюче-смазочными материалами, другими необходимыми запасными частями и оборудованием, а также оказанием им планового технического обслуживания.

Эльшан Рустамов, Г.Р.