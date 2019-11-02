ПСЖ неожиданно проиграл аутсайдеру - ВИДЕО

С сенсации начался двенадцатый тур французской Лиги 1. Чемпион и лидер нынешнего первенства "Пари Сен-Жермен" уступил в гостях "Дижону", занимавшему последнее место, с результатом 1:2.

"Дижон", суммарная стоимость которого меньше, чем Килиан Мбаппе, преподнес главную сенсацию нынешнего чемпионата, обыграв парижан. Начало не предвещало чемпиону никаких бед. На 16 минуте Мбаппе после паса Анхеля Ди Марии вывел гостей вперёд. До перерыва гости могли развить успех, но не использовали свои моменты. А "Дижон" в уже добавленное время отыгрался. Мунир Шуяр наказал вратаря гостей Кейлора Наваса за ошибку на выходе.

Во втором тайме хозяева вышли вперед после удара Леонеля Кадиса. Снова не лучшим образом сыграл Навас, пропустивший мяч между ног. Как ни пытался "ПСЖ" избежать проигрыша, ему это не удалось. Парижане уступили 1:2, но остались первыми. У них 27 очков и преимущество в 8 очков перед ближайшим преследователем "Нантом". "Дижон" набрал 12 очков и ушел с последнего места на 18.

Vesti.ru