Путь «ПСЖ» к финалу открыт? Прошла жеребьевка Лиги чемпионов 

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Сегодня в Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает 1news.az, стали известны четвертьфинальные и полуфинальные пары.

Напомним, что пока определены лишь 4 клуба, которые пробились в четвертьфинал: «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Аталанта» и «ПСЖ».

На стадии 1/8 финала турнира осталось провести следующие матчи: «Барселона» – «Наполи» (первая игра – 1:1), «Ювентус» – «Лион» (первая игра – 0:1), «Бавария» – «Челси» (первая игра – 3:0) и «Манчестер Сити» – «Реал» (первая игра – 2:1).

Эти матчи пройдут 7-8 августа на стадионах команд-хозяек без зрителей.

Таким образом, в 1/4 финала между собой сыграют следующие пары:

«Реал» / «Манчестер Сити» – «Лион» / «Ювентус»

«РБ Лейпциг» – «Атлетико»

«Наполи» / «Барселона» – «Челси» / «Бавария»

«Аталанта» – «ПСЖ»

В полуфинале между собой сыграют:

Победитель первого четвертьфинала – Победитель третьего четвертьфинала

Победитель второго четвертьфинала – Победитель четвертого четвертьфинала

Как известно, начиная со стадии 1/4 финала, матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми».

Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23 число.

Теймур Максутов