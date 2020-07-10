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Путь «ПСЖ» к финалу открыт? Прошла жеребьевка Лиги чемпионов 

Сегодня в 14:49 ~ 1 минута на чтение 381
Путь «ПСЖ» к финалу открыт? Прошла жеребьевка Лиги чемпионов 
Сегодня в Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.
 
Как сообщает 1news.az, стали известны четвертьфинальные и полуфинальные пары. 
 
Напомним, что пока определены лишь 4 клуба, которые пробились в четвертьфинал: «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Аталанта» и «ПСЖ». 
 
На стадии 1/8 финала турнира осталось провести следующие матчи: «Барселона» – «Наполи» (первая игра – 1:1), «Ювентус» – «Лион» (первая игра – 0:1), «Бавария» – «Челси» (первая игра – 3:0) и «Манчестер Сити» – «Реал» (первая игра – 2:1). 
 
Эти матчи пройдут 7-8 августа на стадионах команд-хозяек без зрителей.
 
Таким образом, в 1/4 финала между собой сыграют следующие пары: 
 
«Реал» / «Манчестер Сити» – «Лион» / «Ювентус»
 
«РБ Лейпциг» – «Атлетико»
 
«Наполи» / «Барселона» – «Челси» / «Бавария»
 
«Аталанта» – «ПСЖ»
 
В полуфинале между собой сыграют: 
 
Победитель первого четвертьфинала – Победитель третьего четвертьфинала
 
Победитель второго четвертьфинала – Победитель четвертого четвертьфинала
 
Как известно, начиная со стадии 1/4 финала, матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми».
 
Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23 число.
 
Теймур Максутов

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