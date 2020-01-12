Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии, а также подтвердили общее стремление содействовать урегулированию ливийского конфликта, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле.

Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта», - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин информировал Эрдогана по итогам прошедших переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а также бесед по телефону с рядом лидеров региональных государств.

Президенты РФ и Турции подчеркнули готовность способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию.

«Условлено находиться в постоянном контакте, в частности по ливийской и сирийской проблематике», - подчеркивается в сообщении.

Эльшан Рустамов