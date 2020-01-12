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Путин и Макрон провели телефонный разговор

Сегодня в 20:16 ~ 1 минута на чтение 262
Путин и Макрон провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, лидеры подробно обсудили ситуацию в Ливии.

"В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, а также выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

"В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, а также выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

Главы государств также затронули положение дел в Украине, в Сирии и Иране.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - отметили в пресс-службе.

Мировые лидеры договорились продолжать личные контакты.

РИА Новости

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