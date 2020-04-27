Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая

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Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов, сообщает «Лента.ру».

Путин напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы. Он добавил, что «и в обычной ситуации многие бы не работали, а сейчас тем более нельзя рисковать».

Ранее российский лидер призвал быть готовыми к любому сценарию по коронавирусу. Путин также заявил, что, исходя из опыта борьбы с инфекцией, принимаемых решений может быть недостаточно «уже завтра», но распространение заболевания в стране удалось затормозить.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 человека, выздоровели — 1110.

А.А.