Путин рассказал об уникальности российского гиперзвукового оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое, ученые работают над этим.

Путин указал, что РФ не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью.

"Вот это очевидные вещи. В 2002 году, и Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств", - сказал российский лидер в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic

По словам Путина, смысл был в том, чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне.

"Они вышли из этого договора, стараясь обеспечить себе явные преимущества стратегические, полагая, что у них такой зонтик будет, а у России не будет. И таким образом будет очень уязвима, а Соединенные Штаты и их территория при этом получат вот такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны", - сказал президент, добавив, что тогда еще сказал американским коллегам, "что мы еще не знаем, как будет работать эта система, и тратить десятки миллиардов на нее не будем, но мы должны будем соблюдать стратегический баланс".

"Мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", - заявил Путин.

При этом он отметил, что это привело к определенной гонке вооружения. "Это уже состоявшийся факт, к сожалению, это так", - добавил президент.

Также Путин напомнил, что недавно США вышли из Договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Тоже, на мой взгляд, ошибочный шаг, можно было бы и по-другому выстроить. Мне озабоченности США, кстати, понятны. Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружений, а Россия и США сами себя ограничили в этом. Но все-таки ломать договоры, на мой взгляд, не стоило. Возможно, были и другие варианты развития ситуации", - заявил Путин.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Ria.ru