1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года

24 Апреля, 2020 в 22:40 ~ 1 минута на чтение 398
Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом оказывает негативное влияние на деловую активность в России сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 года, сообщает РИА «Новости».

«Сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах», — сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Он отметил, что пандемия ограничивает экономическую деятельность в стране по целому ряду направлений, а также добавил, что набор предложений, сформулированный представителями отечественного автопрома, «мало чем отличается от того периода».

А.А.

398

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены