Путин заявил, что Ленин развалил СССР

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал вопрос про слова Путина на совещании СПЧ про роль Ленина в истории России.

«Наше государство было строго централизованным, унитарным. Они связали будущее страны с будущим своей собственной партии. Он был не государственным деятелем, но революционер» - сказал Путин.

Ленин предложил конфедерацию, а не федерацию даже. Причем по национальному признаку. Этносы были привязаны к территориям с правом выхода. Но территории были нарезаны так, что население оказалось смешано. И это стало причиной ряда конфликтов.

Сталин был против такой организации. Но в итоге принял ленинскую формулу. Часть территорий была передана Россией Украине. И это все ради «классовых» соображений, сказал Путин.

«Это все наследие государственного строительства Ленина» - добавил Путин. Но как только партия «затрещала», то страна начала распадаться. Этого нельзя было допустить, но все произошло так, как произошло.

А.А.