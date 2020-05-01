Работавший на «удаленке» журналист попался на измене онлайн – ВИДЕО

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Известный испанский тележурналист Альфонсо Мерлос, работая удаленно, попался на измене, оказавшись в крайне неловкой ситуации.

Как сообщает 1news со ссылкой на The Sun, во время прямого эфира из его дома за спиной журналиста неожиданно появилась полуголая женщина.

Это вызвало шквал комментариев зрителей, которые сразу узнали, что это не жена Альфонсо - звезда испанского реалити-шоу Марта Лопес. Довольно быстро выяснилось, что полуголая дама – коллега 41-летнего Альфонсо, журналистка Алексия Ривас.

Альфонсо Мерлос поначалу отмалчивался, но затем публично извинился перед Мартой. Он также подчеркнул, что они с Лопес уже расстались, и он считает себя свободным мужчиной. Ривас же отметила, что их роман длится уже несколько недель, и Альфонсо заверял ее, что свободен.

Однако сама Марта опровергла слова своего мужа, заявив, что все это ложь, и они все еще были вместе на момент съемки.

Тимур Рзаев