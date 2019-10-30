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Работникам сельского хозяйства Азербайджана присвоены почетные звания

Сегодня в 21:36 меньше минуты на чтение 181
Работникам сельского хозяйства Азербайджана присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам сельского хозяйства почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь  пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии сельского хозяйства присвоить почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства»  следующим лицам:

Азимову Ильхаму Мюгбиль оглу

Гаджиеву Рахату Тофиг оглу

Гулиеву Бабакиши Оруджали оглу».

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