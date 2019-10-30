Работникам сельского хозяйства Азербайджана присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам сельского хозяйства почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в развитии сельского хозяйства присвоить почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» следующим лицам:
Азимову Ильхаму Мюгбиль оглу
Гаджиеву Рахату Тофиг оглу
Гулиеву Бабакиши Оруджали оглу».
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