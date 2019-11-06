Работникам телевидения и радио Азербайджана присвоены почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам телевидения и радио Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии сферы телевидения и радио в Азербайджанской Республике присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

«Заслуженный журналист»

Азимовой Матанат Алирасим гызы

Гусейнову Мураду Мухаммед оглу

Халилову Вугару Нариман оглу

Искендерову Сахилю Мамед оглу

Исмаилову Расиму Мустафа оглу

Гафаровой Айнуре Вели гызы

Магеррамовой Афет Тельман гызы

Мамедли Маиру Рафат оглу

Мамедовой Гезель Дагбеи гызы

«Заслуженный работник культуры»

Бабаеву Фаигу Гасанага оглу

Аскерову Махаддину Исах оглу

Фараджеву Энверу Чингиз оглу

Гаджиеву Рамину Захид оглу

Гасан-заде Ровнагу Имран оглу

Шахбазову Хикмету Маммедага оглу

Велиеву Вугару Тариэль оглу

«Заслуженный деятель искусства»

Ахундову Васифу Хафиз оглу

«Заслуженный артист»

Джафарову Сабухи Аслан оглу

«Заслуженный инженер»

Агаларову Фаигу Сеидага оглу

Сеидову Нофялю Расул оглу».

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