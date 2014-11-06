Работники радио и телевидения Азербайджана отмечают профессиональный праздник

В Азербайджане 6 ноября отмечают профессиональный праздник работники радио и телевидения.

Как сообщает 1news.az, 6 ноября 1926 г. в Азербайджане впервые началось вещание радиопередач. В этот день слова «Говорит Баку!» были транслированы на всю территорию республики.

В 1953 г. началось строительство Бакинского телевизионного центра. Спустя 3 года в Баку была построена 180-метровая телебашня, в 1973 г. началось цветное телевещание. В 1981 г. в республике началось строительство новой телебашни, которая была сдана в эксплуатацию в 1996 г.

В 2008 г. в телебашне были проведены работы по капитальной реконструкции и установлено современное оборудование. Телебашня высотой 310 метров расположена на высоте 136 метров над уровнем моря.

Сегодня в Азербайджане наряду с государственными, функционирует несколько независимых телерадиокомпаний. Они оснащены современными технологиями и оборудованием. Кроме того, действуют кабельное, спутниковое, мобильное и интернет-вещание. В Азербайджане также появились специализированные телеканалы, к примеру, каналы культуры, спорта, новостей.

1news.az