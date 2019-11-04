Ракетные и артиллерийские подразделения провели боевые стрельбы – ФОТО – ВИДЕО

В учебных центрах и на полигонах с минометными, артиллерийскими, реактивными и противотанковыми батареями проведены тактические учения с боевой стрельбой в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе учений с целью совершенствования взаимодействия разведывательных подразделений, БПЛА и других подразделений выполнены мероприятия боевого слаживания.

Подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.

Эльшан Рустамов, Г.Р.