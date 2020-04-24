Рамин Байрамлы - о заражении коронавирусом среди иностранцев на территории АР

Заражение коронавирусом среди иностранцев в Азербайджане составляет 13,16%.
Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
«Число людей зараженных коронавирусом в Баку из общего числа инфицированных составляет более 50%», - сказал он.
Он отметил, что в Азербайджане имеется 558 активных больных коронавирусом.
«20 из больных коронавирусом находятся в реанимации. Большинство проходят лечение в Центральной больнице нефтяников и медицинском центре «Yeni klinika», - сказал он.
Эльшан Рустамов, М.К.