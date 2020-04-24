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Рамин Байрамлы - о заражении коронавирусом среди иностранцев на территории АР

24 Апреля, 2020 в 20:01 ~ 1 минута на чтение 470
Рамин Байрамлы - о заражении коронавирусом среди иностранцев на территории АР

Заражение коронавирусом среди иностранцев в Азербайджане составляет 13,16%.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

«Число людей зараженных коронавирусом в Баку из общего числа инфицированных составляет более 50%», - сказал он.

Он отметил, что в Азербайджане имеется  558 активных больных коронавирусом.

«20 из больных коронавирусом находятся в реанимации. Большинство проходят лечение в Центральной больнице нефтяников и медицинском центре «Yeni klinika», - сказал он.

Эльшан Рустамов, М.К.

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