Рамин Байрамлы - о заражении коронавирусом среди иностранцев на территории АР

~ 1 минута на чтение 470

Заражение коронавирусом среди иностранцев в Азербайджане составляет 13,16%.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

«Число людей зараженных коронавирусом в Баку из общего числа инфицированных составляет более 50%», - сказал он.

Он отметил, что в Азербайджане имеется 558 активных больных коронавирусом.

«20 из больных коронавирусом находятся в реанимации. Большинство проходят лечение в Центральной больнице нефтяников и медицинском центре «Yeni klinika», - сказал он.

Эльшан Рустамов, М.К.