Рашад Садыхов возглавил «Зиря» 

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Стал известен новый главный тренер футбольного клуба «Зиря».

Как сообщает 1news.az, им стал экс-капитан агдамского «Карабаха» и сборной Азербайджана Рашад Садыхов, завершивший карьеру по окончании сезона. С молодым специалистом заключено соглашение сроком на 3 года.

Почетный президент «Зиря» Орхан Мамедов прокомментировал пресс-службе клуба данное назначение.

«После долгих и обстоятельных обсуждений, мы получили согласие Рашада Садыхова. Я очень рад этому. Хотя он и завершил карьеру лишь недавно, все знают, что у него уже есть тренерский опыт. Он работал с молодежной командой «Карабаха», а также в сборной до 21 года. Верю, что он сыграет важную роль в развитии нашего клуба», - сказал он.

Теймур Максутов