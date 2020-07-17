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Рашад Садыхов возглавил «Зиря» 

Сегодня в 15:53 ~ 1 минута на чтение 234
Рашад Садыхов возглавил «Зиря» 
Стал известен новый главный тренер футбольного клуба «Зиря». 
 
Как сообщает 1news.az, им стал экс-капитан агдамского «Карабаха» и сборной Азербайджана Рашад Садыхов, завершивший карьеру по окончании сезона. С молодым специалистом заключено соглашение сроком на 3 года.  
 
Почетный президент «Зиря» Орхан Мамедов прокомментировал пресс-службе клуба данное назначение.  
 
«После долгих и обстоятельных обсуждений, мы получили согласие Рашада Садыхова. Я очень рад этому. Хотя он и завершил карьеру лишь недавно, все знают, что у него уже есть тренерский опыт. Он работал с молодежной командой «Карабаха», а также в сборной до 21 года. Верю, что он сыграет важную роль в развитии нашего клуба», - сказал он.  
 
Теймур Максутов

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