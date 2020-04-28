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Раскрыто дело о взятке в $22,4 млн: В преступной схеме замешаны экс-министр финансов Армении и крупный бизнесмен

Сегодня в 14:14 ~ 2 минуты на чтение 303
Раскрыто дело о взятке в $22,4 млн: В преступной схеме замешаны экс-министр финансов Армении и крупный бизнесмен

В Армении выявили случай дачи взятки высокопоставленному должностному лицу в размере 22,4 миллиона долларов.

В рамках расследования дела о превышении высокопоставленными чиновниками в комитете госдоходов служебных полномочий получены сведения о том, что гендиректор ряда хозяйствующих субъектов, в том числе одного из концернов, входящих в список крупных налогоплательщиков, дал главе КГД, а позже министру финансов (одно лицо - ред.) через его сыновей взятку в особо крупных размерах – 22,4 миллиона долларов, сообщают армянские СМИ со ссылкой на СНБ Армении.

По данным Sputnik Армения, указанным в сообщении предпринимателем является глава концерна «Мульти Груп» Седрак Арустамян. Сам концерн принадлежит семье лидера партии «Процветающая Армения», депутату национального собрания Гагику Царукяну.

А высокопоставленное должностное лицо – экс-глава КГД и бывший министр финансов Гагик Хачатрян.

Взятка должна была обеспечить общее покровительство указанного должностного лица, оградить компании бизнесмена от налоговых проблем, вмешательства налоговых органов в работу компаний, ослабление контроля над их деятельностью со стороны административных органов и т.д.

По инициативе сыновей должностного лица для сокрытия преступного происхождения этих денег предприниматель в 2011 году перечислил взятку на указанные счета зарегистрированных за границей организаций, связанных с семьей чиновника.

Кроме того, формально было заключено два договора о займе, чтобы скрыть следы.

Предпринимателю предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избран арест.

Следствие продолжается, принимаются меры для выявления всех вовлеченных в преступную цепочку лиц, а также конфискации имущества, приобретенного преступным путем.

25 апреля стало известно, что гендиректор концерна «Мульти Груп» арестован.

Арустамян заявил, что не признает себя виновным. Он проходит еще по двум уголовным делам.

В начале апреля сообщалось, что Арустамян обвиняется в нарушениях, допущенных в ходе строительства гостиничного комплекса в Ереване. По материалам дела, в 2017-2018 годах концерн получил разрешение на строительство гостиничного комплекса на улице Абовяна в Ереване. Во время строительных работ директор компании не соблюдал установленных законом требований.

1news.az

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