Распространены видеокадры места, где преступник удерживал Нармин – ВИДЕО

Распространены фото и видеокадры дома, где преступник держал 10-летнюю Нармин Гулиеву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal.org, в доме жителя села Дондар Гушчу Сулейманова Илькина, 1973 года рождения, задержанного по подозрению в убийстве ребенка, обнаружены пятна, похожие на следы крови.

Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили эти следы на входной двери дома, каменных плитах, уложенных во дворе, а также на покрывале на кровати и занавесках в комнате.

Данные следы, а также другие предметы изъяты в качестве вещественных доказательств преступления.

Следует отметить, что подозреваемый был обеспечен адвокатом.

На допросе преступник признался в совершении преступления.

В настоящее время продолжается следствие по факту.

1news.az