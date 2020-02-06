Развитие регионов: новый этап реформ

«Азербайджан шел по пути развития и стабильности»

Ильхам Алиев,

Президент Азербайджанской Республики

Как отмечалось в печати, состоялась конференция, посвященная итогам первого года исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019—2023 годах. В конференции принял участие Президент Ильхам Алиев.

Отмечалось, что в 2019 году были приняты все меры по исполнению программы. Все намеченное ею перевыполнено, решены актуальные вопросы. Мероприятия госпрограммы будут продолжены и воплощены в жизнь в 2020 году. «Бакинский рабочий» уже писал об итогах прошлого года. Приведу всего лишь несколько цифр из этой статистики.

Экономика выросла на 2,2 процента. Таков рост ВВП, если учесть, а в ненефтяном секторе составляет 3,5 процента. Промышленность выросла на полтора процента, ненефтяной сектор увеличился более чем на 14 процентов. Особый вклад внесли крупные промышленные предприятия и развитие малого и среднего предпринимательства, произошло улучшение бизнес-среды. Его отметил и Всемирный банк. В отчете Doing Business Азербайджан в прошлом году был включен в число двадцати самых реформаторских стран. В 2019 году было создано 98 тысяч новых рабочих мест.

Успехи экономического развития страны связаны с ростом инвестиций. В экономику страны вложили 13,5 миллиарда долларов инвестиций. Макроэкономическая ситуация стабильна, а инфляция всего 2,5 процента, доходы населения выросли на 7,4 процента. Валютные резервы увеличились на 6,4 миллиарда долларов. Прошлогодний рост в сумме 6,4 миллиарда долларов, есть отражение верного курса экономической политики. Что касается государственных инвестиций, то они вкладываются для реализации проектов стратегического назначения.

С учетом января валютные резервы страны уже достигли 52 миллиардов долларов, а за минувший январь они выросли на 1 миллиард долларов. Таков наш стратегический резерв, обеспечивающий экономическую и политическую независимость.

На этом фоне регионального развития можно рассмотреть динамику развития и сельского хозяйства. Приведу некоторые данные статистики, прозвучавшие на конференции. Для стремительного роста сельских предприятий фермерам были предоставлены субсидии на сумму 380 миллионов манатов, которые выдаются с помощью информационной системы «Электронное сельское хозяйство». Задействовали механизмы аграрного страхования. Вот некоторые цифры роста по отраслям в сельском хозяйстве. Производство коконов выросло на 25, хлопка-сырца — на 26, яиц — на 9, подсолнечника — на 43, картофеля — на 12, овощей — на 12, бахчевых — на 11, фруктов и ягод — на 9, зеленого чайного листа — на 7, винограда — на 20 процентов. Заметно вырос и экспорт аграрной продукции.

В дальнейших публикациях «Бакинского рабочего» о ходе реализации первого года четвёртой программы мы продолжим рассказ, как развивались сельские регионы в 2019 году. Однако достигнутые успехи мы продемонстрируем на примере Кюрдамирского сельского района страны, где наглядно проявляется забота и внимание о сельчанах, фермерах и предпринимателях. Его жители привязаны к земле и благодаря государственной поддержке стремятся создать продовольственное изобилие.

Особое внимание в районе уделяется развитию хлопководства. В прошлом году на площади 2809 гектаров вырастили хлопок и заготовили 6497,4 тонны продукции высокого качества. В сравнении с 1981 годом, отдача хлопкового гектара была даже высокой. В выращивании хлопка-сырца участвовало свыше 6 тысяч сельчан, получивших в сумме 2 млн 500 тыс. манатов. Реконструировали и сдали в эксплуатацию хлопкоочистительный завод с годовой производственной мощностью 30 тысяч тонн.

Хороших успехов достигли в сфере шелководства. В прошлом году наши червоводы района заготовили 22,6 тонны коконов и получили от его реализации в сумме около 204 тысяч манатов. В селах района сформирована мощная кормовая база тутового шелкопряда, общее количество саженцев более 238 тысяч.

В центре внимания обеспечение продовольственной безопасности. В прошлом году сельские предприятия района добились больших успехов в производстве зерна и животноводческой продукции. С хлебных полей собрали и заготовили свыше 136 тысяч тонн зерна, при средней урожайности намного больше, чем за два последних года, составив 33,2 центнера с гектара.

Уделено внимание развитию агропарков и крупных сельских предприятий, играющих важную роль в производстве конкурентоспособной продукции, устойчивом обеспечении перерабатывающей промышленности высококачественным сырьем низкой себестоимости, создании продовольственного изобилия. В Кюрдамирском районе на площади 14 тысяч 917 гектаров продолжается строительство четырех агропарков. В двух агропарках, специализирующихся в сфере растениеводства на площади 4446 гектаров продолжают вести проектные и строительно-монтажные работы.

В Кюрдамире уделяется внимание развитию животноводства. Благодаря заботе правительства расширилась деятельность молокоперерабатывающего завода, на котором созданы новые производственные участки, где производится более 80 видов молочной продукции. Количество животных комплекса достигло 3000 голов, месячное производство молока выросло до 1100 тонн.

На 7 из 55 гектаров, выделенных ООО GEOTERMAL AGRO, являющимся первым и единственным хозяйством в Азербайджане, отапливаемым термальной водой, уже установлен современный тепличный комплекс. Инвестиции данного предприятия составили 15 млн манатов, в ближайшие годы намечено вложить еще 10 млн манатов.

Сегодня в комплексе работают 80 человек, а в сезон работой обеспечиваются 200 человек. После полного завершения работ в комплексе 500 человек будут обеспечены постоянной работой. В прошлом году 1500 из 2100 тонн помидоров, произведенных в комплексе, вывели на рынки России.

Как я уже отметил, важным условием в развитии экономики района являются инвестиции. В 2019 году в сельские предприятия частного сектора было инвестировано 79 млн 20 тысяч манатов, по линии Фонда развития предпринимательства предпринимателям района выделили льготные кредиты в сумме 7 млн 947 тысяч манатов.

В ходе реализации проектов первого года четвертой госпрограммы в Кюрдамирском районе были созданы 1492 рабочих места, из них 941 — постоянные.

Социальная сфера находится в центре внимания районного руководства, идут работы по благоустройству и озеленению, реализация социальных проектов.

Одним из важных инфраструктурных проектов является дорожное строительство. В прошлом году в районе завершили строительство автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 118,2 км, в том числе в 2019 году — 88,2 км, обновлены или отремонтированы кровельные покрытия 46 многоэтажных общественных жилых зданий, уровень газификации достиг 99,4 процента, продолжены работы по реконструкции в электрохозяйстве.

В Кюрдамире завершили строительство центра ASAN xidmət, начала функционировать «Мастерская по производству ковров», вынужденным переселенцам построили и сдали в эксплуатацию квартиры для 563 семей.

На конференции отмечались успехи, достигнутые в других сферах аграрной экономики, поставлены конкретные задачи по выполнению второго года четвертой Государственной программы по развитию регионов Азербайджана.

Зейтулла ДЖАББАРОВ