Regnum: Ильхам Алиев совершил настоящую революцию сверху

Издание Regnum опубликовало статью о последних реформах в правительстве Азербайджана, которые по сути являются кадровой революцией в рядах верховной власти, начавшейся с назначения нового премьер-министра и продолжившейся отставкой двух вице-премьеров, назначением нового, отставкой главы Администрации Президента и расширением структуры Минэкономики.

В аннотации к статье издание отмечает, что Азербайджан создает эффективное правительство, в котором будет работать динамичный кластер новых кадров, которые учились как в стране, так и за ее пределами, некоторые по государственной программе, имеют дипломы и научные степени ведущих научно-исследовательских центров и вузов. Настал черед нового поколения, отмечает издание.

Вот главный тезис статьи: «Можно уже с уверенностью констатировать: революцию устроил сам Президент страны Ильхам Алиев».

По мнению издания, дело даже не в том, что он распрощался с такой крупной фигурой политического Олимпа, как руководитель Президентской администрации Рамиз Мехтиев, который занимал эту должность более двух десятилетий.

«А в том, что Президент дает бой всему чиновничьему аппарату, тем среди них, кто тормозит объявленные главой государства глубокие институциональные реформы, как законодательные, так и структурные. Ранее Алиев сменил премьер-министра, уволил двух вице-премьеров, все они были отправлены в отставку «в связи с пенсионным возрастом», - отмечает издание.

Оно также напоминает, что затем Президент Азербайджана создал суперминистерство, передав своим Указом в структуру Министерства экономики Министерство налогов, Госкомитет по имущественным вопросам и Госагентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Это решение главы государства вкупе с кадровыми, по мнению автора, следует рассматривать как внесение нового качественного изменения в управление, предусматривающего поднятие на иной уровень приоритетных сфер экономики, улучшение бизнес-климата и уровня предпринимательства, а в целом — макроэкономической ситуации в стране и направленного на развитие азербайджанской экономики за счет ненефтяного сектора.

Кадровые и структурные решения в правительстве Азербайджана прокомментировал изданию политолог Тофик Аббасов. В интервью он объяснил, что новые вызовы и задачи, которые стоят перед страной, требуют инновационного подхода.

«И смена поколений, парадигм, дискурсов становится закономерным итогом меняющихся приоритетов. Настал черед нового поколения, остро востребованы люди с опережающим мышлением, поскольку ставится задача максимально снизить зависимость от энергетического сектора, который все еще остается локомотивом национальной индустрии», - отметил политолог.

По его мнению, зависимость от сырьевой базы изживает себя, сфера информационных технологий и прочих перспективных областей нуждается в приливе новых кадров, поэтому выполнившие свою историческую миссию чиновники высокого уровня уступают место своим преемникам.

Причем, в новых реалиях, по его мнению, большая ставка с целью создания среды высокого доверия в сфере услуг населению делается на прозрачность всех процессов: принцип «единого окна» становится актуальным, функции многих министерств передаются Службе ASAN, детищу самого Президента, которая создавалась на базе Агентства по инновациям при Президенте АР, даже услуги, оказываемые гражданам министерствами внутренних и иностранных дел. Тем самым значительно был облегчен доступ к услугам государственных структур, коммуникациям, а фискальные службы стали более доступны для бизнеса. Т.е. минимизирован человеческий фактор в цепочке гражданин-чиновник, что исключает фактор коррупции, включая свободный беспрепятственный режим для решения таких проблем рядовых граждан, как получение пенсий, внутренних и зарубежных паспортов, выдачу всякого рода справок и информации, даже трудоустройство, отметил политолог.

«Такой подход главы государства функционален и остро востребован, глобальные реформенные программы, реализуемые в стране, выводят Азербайджан в лидеры. Так, по итогам всемирного Давосского форума и нескольких престижных рейтинговых организаций Азербайджан вышел на 10-е место в мире в таком показателе, как наличие долгосрочной стратегии развития, а по показателям готовности руководства страны к радикальным реформам занял пятую строчку во всемирном ранжире», — напомнил Аббасов.

И эти показатели свидетельствуют о том, что сама власть выступает в революционном обличии, в амплуа революционеров, заинтересованных в проведении коренных реформ и больших перемен. В текущем году в силу вступили два социальных пакета, охватывающих интересы более четырех миллионов граждан, чуть меньше половины населения страны, включающих повышение заработных плат, пенсий и пособий, помощь социально уязвимым слоям населения, и это еще не предел.

«Конечно, оценка международными структурами успехов страны указывает на то, что генеральная линия по реформированию всей системы управления выбрана верно, но ее надо совершенствовать и находить новые возможности для развития страны. Сил одного главы государства недостаточно для эффективного поступательного движения вперед, есть потребность в участии в процессах и аппарата», — объяснил решения Президента Ильхама Алиева эксперт.

Можно полагать, что в условиях возрастания экономической активности, когда дан импульс развитию ненефтяного сектора, реформы будут продолжены, вероятно, уже в ближайшее время они коснутся финансовой и налоговой систем, отмечает издание.

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