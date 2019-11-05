Решение жизненных трудностей и проблем найдено: Зажгите свой свет в конце темного тоннеля! – ВИДЕО

Трудности и затруднения всегда встречаются в жизни каждого из нас на пути к достижению поставленной цели, требуя немало напряжений и усилий для их преодоления.

Трудности и проблемы бывают различной степени тяжести и порой могут разрешиться в миг, а иногда на их решение требуются дни, а порой месяцы и годы и даже вся жизнь…

У каждого свой путь борьбы с трудностями и проблемами, но не всегда человек, а особенно женщина, может справиться сам с навалившимся на него грузом проблем и задач, которые решить не под силу. Но то, что никто из нас не любит трудностей и проблем вне зависимости от их источника, это факт неоспоримый.

Бывают ситуации, когда кажется, что шансов решить проблемы просто нет, и в поисках выхода не видно света, но даже в такой сложнейшей ситуации не стоит отчаиваться и складывать руки в ожидании того, что все разрешится само собой. Но именно такие сложные ситуации – трудности, проблемы и неудачи – могут открыть вам новые нереальные возможности и неизведанные ранее горизонты, всячески проверить ваши собственные силы, а вдобавок жизнь преподнесет вам очередной урок, из которого каждый извлечет важный жизненный опыт.

Переживая такие сложные жизненные моменты и разрешая проблемы, многие обозначают крылатой фразой: «Возродиться из пепла, словно птица Феникс», - и именно это возрождение становится для некоторых ключевым моментом в жизни, открывая ее во всех ярчайших красках.

Но как увидеть эти краски и возродиться, словно птица Феникс, и телом, и духом, если вы, к примеру, находитесь на грани развода и осознаете, что любое решение в корне может изменить жизнь – только вот к лучшему или худшему – вот в чем вопрос?

Или же в том или ином вопросе стоит дилемма – делать или не делать – и ответ, сколько бы вы ни пытались, так найти и не можете. Как не можете и самостоятельно решить вопрос с квартирой, атмосфера которой на вас сильно давит, что еще больше усугубляет и без того нависшую над вами тучу проблем.

Знакомые ситуации, не так ли? Но выход всегда есть, как и свет в конце любого темного тоннеля – и для каждой из вас таким светом станет мастер-медиум фэншуй Марьям Теймур, которая проведет в Баку семинар «Возрождение духа и тела через управление энергией».

Стартует серия семинаров с 5 ноября, а проходить они будут он в центре ко-воркинга Colab, расположенном в Port Baku – приемы ежедневные с 10:00 до 22:00.

Марьям Теймур - метафизик, медиум, астролог, психолог-биоэнергетик и гуру духовных практик, активно занимающаяся метафизикой и биоэнергетикой последние полтора года, которая с семинарами объездила следующие страны: Россию, Турцию, ОАЭ, Италию, Францию, Германию, Румынию и Израиль.

М.Теймур практикует и изучает древнекитайскую науку фэншуй, основанную на философии даосизма и помогающую человеку приобрести благополучие, благосостояние и здравый образ жизни.

На предстоящем семинаре гуру духовных практик обещает открыть всем его гостям тайны и секреты, мудры и мантры даосских лам – согласитесь, что такое пропустить просто невозможно.

И если вы хотите возродить свой дух и тело, то в этом вам поможет только и только Марьям Теймур, запись на семинар которой производится по следующему номеру телефона: +994503553024.

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