Рейтинг: Баку – среди наиболее конкурентоспособных городов ЦА и Кавказа - ФОТО

В октябре опубликовано первое исследование конкурентоспособности городов стран Центральной Азии и Кавказа в контексте их привлекательности для ведения бизнеса, жизни и инвестиций.

Исследование, проведенное компанией ISPG, оценивает 40 городов из 8 стран региона на основе официальных данных за 2018 год.

Города оценивались по 14 индикаторам, разделенным по 5 основным направлениям: технологическое развитие и человеческий капитал, экономический и торговый потенциал, выбросы в окружающею среду и уровень преступности.

В общем рейтинге Баку занимает 2 строчку с общим баллом 384, и входит в пятерку наиболее конкурентоспособных городов региона.

Самые высокие показатели город получил по 4 индикаторам: валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения – $16355 (4 место); инвестиции на душу населения – $3085 (3 место); затраты на исследования и развитие на душу населения – $36 (4 место); соотношение количества малых предприятий на душу населения – 2,77% (3 место).

Относительно высокие позиции Баку достиг по экспорту на душу населения – $4824 (6 место), по импорту на душу населения – $2842 (6 место), сальдо экспорта и импорта на душу населения – $1981 (8 место), по средней зарплате – $462 (6 место), количеству туристов на душу населения – 0,698 (11 место).

Баку занимает средние позиции по Индексу человеческого развития и соотношению количества преступлений к численности населения. Слабы позиции города по индикаторам выбросов в окружающую среду.

В Рейтинг вошел и второй крупный город Азербайджана – Гянджа, заняв 24 строчку из 40 городов региона с 248 баллами.

Ссылаясь на материалы Всемирного экономического форума (ВЭФ), составители рейтинга отмечают, что урбанизация и развитие мегаполисов становятся главными мировыми трендами. В будущем конкуренция будет сконцентрирована вокруг городов как более мобильных экосистем.

Согласно прогнозам ООН, к 2050 году в городах будет проживать около 2/3 населения мира, или около всех 67% людей. Для сравнения: по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), в 2018 году в городах проживало только 55,3%, а 50 лет назад – и вовсе 36,2%.

Елена Остапенко