Резонансный суд: Юноша, на автомобиле сбивший насмерть врача на «зебре» в центре Баку, разгуливает на свободе – ФОТО

Бакинский апелляционный суд смягчил наказание 18-летнему водителю Сабиру Талыблы, который в январе этого года на автомобиле марки Mazda сбил насмерть на «зебре» 28-летнюю Лалу Садайзаде.

Как сообщает 1news.az, по решению суда срок его наказания снижен до 4 лет 6 месяцев лишения свободы. По решению суда, молодой человек также приговорен отбывать наказание не в колонии общего режима, а в поселении участкового типа.

В связи с этим мать погибшей Лалы Садайзаде – Гюльсум Исмаилова - обратилась в 1news.az, утверждая, что Сабир Талыблы уже разгуливает на свободе…

«Он даже не раскаивается в содеянном, а его семья и не подумала попросить у нас прощения. Напротив, его родственники обещали в скором времени освободить Сабира из тюрьмы. Так и случилось – несмотря на приговор, он спокойно разгуливает на свободе», - заявила женщина.

Семья погибшей подала кассационную жалобу на решение Бакинского апелляционного суда. Она будет рассмотрена в Верховном суде Азербайджана в среду, 13 ноября.

Напомним, что само дело очень резонансное – 18 января этого года 28-летняя Лала Садайзаде, всего два месяца как справившая свадьбу, возвращаясь домой, переходила проспект Парламента по «зебре». Но вернуться с работы молодому врачу-кардиологу Центральной клинической больницы было не суждено – на переходе ее насмерть сбил автомобиль марки Mazda, за рулем которого находился 18-летний студент Сабир Талыблы.

По факту смерти Лалы было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК АР.

Как ранее заявила 1news.az вынужденная переселенка из оккупированного армянами Джебраильского района Гюльсум Исмаилова, мать Лалы Садайзаде, машина сбила ее дочь на «зебре», причем ехала на большой скорости. «Отец Сабира – бизнесмен, а мать работает в Исполнительной власти одного из районов Баку. Ограничение скорости на этой дороге составляет 60 км/час. В следственных материалах (следствие вел следователь Управления полиции Сабаильского района майор Эмиль Абдуллаев) указано, будто автомобиль двигался именно с этой скоростью. Но на самом деле Талыблы ехал со скоростью не менее 100 км/ч, в этом уверены все свидетели, но их показаний в материалах по какой-то причине нет. Не дайте убийце моей дочери уйти от ответственности!» - говорит безутешная мать.

1news.az будет следить за развитием событий.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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