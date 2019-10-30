Рики Мартин и его муж-армянин вновь стали родителями – ФОТО – ВИДЕО

В семье всемирно известного исполнителя и актера 47-летнего Рики Мартина и его 35-летнего супруга художника Джвана Йосефа произошло пополнение.

Несколько часов назад звезда мирового шоу-бизнеса Рики Мартин сообщил о том, что вновь стал отцом. Произошло это в четвертый раз, в семье певца и его супруга Дж.Йосефа родился сын, о скором появлении на свет которого исполнитель сообщил во время традиционного ежегодного Национального ужина в рамках кампании за права человека в Вашингтоне – подробнее об этом читайте здесь.

Первый снимок новорожденного уже опубликован в Сети – Р.Мартин и Дж.Йосеф назвали сына Ренном; малыш, появившийся на свет с помощью суррогатной матери, получил двойную фамилию – Мартин-Йосеф.

Отметим, что это второй совместный ребенок певца и художника – в начале году у них родилась дочь Люсия, а еще до встречи с Дж.Йосефом Р.Мартин с помощью суррогатной матери стал отцом близнецов Валентино и Матео, которым в августе исполнилось 11 лет.

О своих армянских корнях Дж.Йосеф рассказал в интервью изданию Vogue Arabia – художник и певец официально вступили в брак в январе 2018 года, о чем подробнее читайте здесь.

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Ф.В, Г.Р.