Ризван Гусейнов о реставрации армянами Шушинской крепости: «После деоккупации мы сможем вернуть ей исконный вид» - ВИДЕО

В январе сепаратистский режим Нагорного Карабаха сообщил о планах провести в 2020 году реставрацию знаменитой Шушинской крепости 18 века, которая опоясывает историческую часть города Шуша.

В дальнейших планах сепаратистов – реставрация культурных и исторических памятников на территории Ходжавендского, Агдеринского и Лачинского районов.

В передаче «Актуально сегодня» на телеканале CBC эту тему обсуждали с гостем – историком Ризваном Гусейновым. Он является старшим научным сотрудником Института права и прав человека НАНА, директором Центра истории Кавказа и доцентом ЮНЕСКО.

По словам эксперта, поскольку история азербайджанской государственности уходит глубоко в древность, то историческая территория Азербайджана усыпана древними крепостями, которые были построены нашими предками много веков назад.

«Много веков наш народ создавал государство, в которое входили и территории Карабаха. Шушинская оборонительная крепость имела целью быть столицей Карабахского ханства. Вся эта цепь крепостей и оборонительных сооружений осталась нам в наследство с того периода, когда в Карабахе правили ханы», - сказал Ризван Гусейнов.

«Все это принадлежит нашему народу. Смешно и опасно, когда претендуют на наше наследие», - добавил он.

Углубившись в историю региона, эксперт отметил, что Карабах в начале XIX века стал центром столкновения царской России и азербайджанской династии Каджаров, пришедшей к власти в Иране.

«К сожалению, итоги были плачевные: Шуша стала одной из тех политических разменных карт, которые большие империи использовали, чтобы закрепиться в регионе. Одним из результатов стало массовое заселение сюда армян с территорий Ирана и других регионов», - сказал Ризван Гусейнов.

«Это изменило демографическую ситуацию, началось выдавливание азербайджанского населения, а вскоре была упразднена и ханская власть, несмотря на то, что царская Россия была гарантом ее сохранения», - добавил он.

Сейчас, по словам эксперта, положение азербайджанских архитектурных памятников на территории Карабаха плачевно: «То, что происходит под видом реставрации, является продолжением политики уничтожения, присвоения и фальсификации культурного и архитектурно-исторического наследия азербайджанского народа».

Ризван Гусейнов убежден, что это все делается с целью показать международному сообществу, что Армения якобы сохраняет мусульманское наследие на своей территории. Также это делается с целью заработать позитивный имидж в исламских странах, некоторые из которых всесторонне помогают армянским оккупантам.

Реставрация, как правило, ведется на деньги армянских бизнесменов из Ирана, Казахстана и других стран региона с целью подорвать отношения Азербайджана со странами-соседями, с кем он исторически традиционно был близок.

«Важно, что у нас имеются исторические свидетельства того, как эти памятники выглядят в оригинале. И поэтому после деоккупации азербайджанских территорий мы сможем восстановить их прежний облик», - сказал Ризван Гусейнов.

Он призвал не забывать, что на данном историческом этапе целью армянских националистов является воссоздать лживую историю о якобы существовании некогда Великой Армении от моря до моря.

Ризван Гусейнов высказал также интересную мысль о том, что миф о Великой Армении подброшен армянам сильными державами мира, которые посредством армян пытаются реализовать свою внешнюю политику и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Елена Остапенко, Г.Р.