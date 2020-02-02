Родственники убитого на оккупированных территориях АР армянского военнослужащего несут на руках гроб в Ереван - ВИДЕО

Родственники убитого на оккупированных территориях Азербайджана армянского военнослужащего Ваграма Авакяна направляются в Ереван. Они несут на руках гроб с телом солдата, сообщает Tert.am.

30 января в 13:15 в одной из воинских частей на оккупированных территориях Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Ваграм Мкртичевич Авакян (2000 года рождения).

Родственники солдата отказались хоронить военнослужащего, пока не будут выяснены обстоятельства смерти. Они не согласны с версией следствия о том, что Авакян совершил самоубийство.

По словам брата военнослужащего – Ваана Авакяна, полицейские перекрыли им дорогу в Эчмиадзине и не пропускали процессию, однако они не вернутся и постараются добраться до Еревана. Там уже они решат, что делать дальше. Ваан заявил, что они требуют объективного расследования.

А.А., М.К.