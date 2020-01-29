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Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram - ВИДЕО

Сегодня в 23:47 ~ 1 минута на чтение 86
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram - ВИДЕО

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором исторического достижения.

Пятикратному обладателю «Золотого мяча» покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.

«Ничего себе, 200 миллионов! Спасибо всем, что идете вместе со мной в этом путешествии изо дня в день», — порадовался Криштиану.

Стоит отметить, что ближайшими преследователями футболиста являются американская певица Ариана Гранде (173 млн) и ее соотечественник, актер Дуэйн «Скала» Джонсон (170 млн).

Gazeta.ru

 
 
 
 
 
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