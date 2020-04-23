Росбалт. Россия — Армения: перекосы в партнерстве

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Во влиятельном российском издании Росбалт опубликована статья Алексея Крымова под заголовком «Россия — Армения: перекосы в партнерстве» о том, что в Москве от Никола Пашиняна ожидают разрешения конфликтов, «которые не подобают отношениям между союзниками».

Представляем читателям 1news.az данную статью без изменений:

«Глава правительства Армении Никол Пашинян, выступая на встрече лидеров стран ЕАЭС, отметил, что 70 стран уже ввели запреты на экспорт медицинских средств и лекарств. Пашинян не исключает, что тенденция расширится, охватив более широкий спектр товаров. В связи с этим он заявил, что «для стран с ограниченными экономическими возможностями и ресурсами она может иметь самые тяжелые последствия. Мы поддерживаем иную стратегию — стратегию, построенную на философии сотрудничества и партнерства».

Безусловно, в нынешней ситуации хорошие отношения с другими странами необходимы всем, в том числе Армении и России. Однако партнерство — это дорога с двусторонним движением, то есть предполагает взаимную выгоду. В противном случае это не дружба, а использование.

Поэтому, выстраивая дружеские отношения с другими государствами, необходимо держать в уме и негативный опыт взаимоотношений с соседями, например, с Украиной. Следует внимательно присмотреться к тем тенденциями, которые обозначились в странах, с которыми Россия поддерживает партнерство, и даже считает их союзниками.

Премьер Армении говорит о том, что у его страны ограниченные возможности по транзиту и транспорту, но с другой стороны подвергает уголовному преследованию российскую компанию «Южно-Кавказская железная дорога», дочку РЖД, которая последние годы выполняет функцию «дороги жизни» для его страны.

Так, еще в августе 2018 года прошли обыски в ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Обыск провели ночью, изымались документы, досматривались личные вещи сотрудников. В «операции» принимал участие спецназ. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов. Озвучили и сумму — она оказалась «колоссальной», около 20 тысяч долларов. Видимо, понимая несоразмерность жесткости принятых мер с одной стороны и копеечной неуплаты с другой, причем не доказанной, а только возможной, Никола Пашинян вскоре заявил, что, по его предварительным сведениям, речь идет о злоупотреблениях в 60 млн долларов. Когда в таком контексте ход следствия комментирует первое должностное лицо и в деле начинает фигурировать сумма, принципиально иная, чем в начале, выглядит это, мягко говоря, двусмысленно. По меньшей мере, косвенно такие заявления способны влиять на ход следствия. Уже по этой причине официальные лица в руководстве государств не должны их озвучивать. Однако Пашинян нарушил неписаное правило. Следствие идет до сих пор, его предметом стал уже не один эпизод, а многолетняя деятельность компании.

Премьеру Армении неоднократно делались намеки на урегулирование этого вопроса, однако дело никак не закрывалось. Это стало причиной заявления наиболее терпимого к Армении главы МИД России Сергея Лаврова 21 апреля на видеоконференции о том, что «союзничество должно проявляться во всех областях, в том числе и в экономической. Мы очень расчитываем, что те судебные процессы, которые начаты за последние два года в Армении в отношении совместных предприятий, в том числе ЮКЖД, будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают между союзниками…» Выступление именно Лаврова по данной тематике демонстрирует, насколько Кремль устал от неразрешенных вопросов в отношениях с Арменией.

Между тем, и в гуманитарном пространстве страны происходят процессы, которые не могут сильно радовать Москву. В 1990-х годах согласно «Закону о языке» в Армении были закрыты почти все русскоязычные школы. Конечно, оставались школы при российских диппредставительствах и военной базе, ведь они входят в систему образования России. Там учились в основном дети военнослужащих, пограничников, дипломатов, командированных госслужащих и сотрудников российских предприятий. Также отметим единственную государственную русскоязычную школу в селе Фиолетово. Дело в том, что по законодательству Армении разрешаются школы в месте компактного проживания национальных меньшинств, а в селе Фиолетово живет община молокан. Существуют также частные школы, но они платные. Конечно, в качестве иностранного языка русский преподается в общеобразовательных школах, однако в середине 2000-х количество часов преподавания сократили. Причем в классах с русским языком обучения могут учиться только дети граждан России, представителей национальных меньшинств и граждан Армении, которые обучались на русском языке ранее в РФ или других странах СНГ.

Отдельным и важным вопросом является уровень преподавания русского языка. На этот счет имеется оценка министра образования и науки Левона Мкртчяна, который в 2016 году заявил: «Ситуация с русским языком в Армении неблагоприятная. По данным первого этапа (вступительных экзаменов в вузы — „Росбалт“), если не ошибаюсь, около 30% абитуриентов получили неудовлетворительную оценку по русскому языку. Прежде всего, это говорит об уровне преподавания русского языка в школах».

Таким образом, есть вопросы и к качеству преподавания русского языка, и к числу русскоязычных школ в Армении. Не следует ли поднять эти вопросы в контексте развития отношений между двумя странами?

Другим важным аспектом культурно-гуманитарной сферы является отношение к деятелям прошлого. Здесь вновь обнаруживаются определенные параллели с Украиной, где многие годы открыто героизировались одиозные персонажи, сотрудничавшие с нацистской Германией. Не то же ли самое происходит сейчас в Армении? На этот счет есть сведения в официальном докладе МИД России «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В нем, в частности, отмечается, что «бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом» (в 2016 году в Ереване ему воздвигли памятник).

Да, Пашинян подчеркивает, что почитание Нжде объясняется его деятельностью по созданию государственности Армении. Однако аналогичный аргумент используют и апологеты необандеровской идеологии в отношении своего идеологического «отца». К каким последствиям это привело на Украине — известно. Не произойдет ли то же самое в Армении?

В любом случае представляется очевидным, что российской дипломатии есть над чем поработать на этом направлении. Ежегодно в Армению из России высылается более 1 млрд долларов трансфертов, и именно эти деньги являются главным источником дохода для населения. Плюс сотни тысяч российских туристов, которые поддерживают реальный сектор экономики. В этих условиях заявление премьера Армении о помощи и надеждах на сотрудничество в рамках ЕАЭС должно совпадать с действиями в отношении России, исторической памяти и справедливом, оперативном рассмотрении дел в отношении российских компаний. В противном случае даже просьба премьера Армении президенту России вмешаться в вопрос ценообразования на газ для армянских потребителей будет оставаться в воздухе».