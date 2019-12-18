Роскошные и элегантные ювелирные украшения Korloff – идеальный подарок на Новый год – ФОТО

Новый год относится к тем немногочисленным праздникам, которые всем сердцем и душой любит и с нетерпением ждет каждый житель планеты Земля, считая дни до его празднования.

Приближается 2020-й год, который наступит очень скоро, а за это время нужно приобрести подарки родным и близким и лучше не откладывать все на последний день, а сделать это заранее, чтобы посвятить еще больше времени дорогим людям в этот волшебный сказочный предновогодний период.

Но в любом случае поиск новогодних подарков — это хлопотный процесс, требующий не только немало времени, но и умения подобрать презент так, чтобы он на 100% понравился, и идеальным вариантом в этом случае станет ювелирное украшение всемирно известного французского бренда Korloff, покупка которого является определенным вложением в будущее, а не простой новогодней тратой.

Подчеркнём, что ювелирные украшения Korloff в подарок на Новый год – это универсальный презент, который без сомнения порадует любого вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. Украшениям Korloff будет рада как совсем юная девочка, так и ваша мама, ваша девушка или супруга, а также солидный мужчина или молодой парень.

Легенды об украшениях Korloff гласят, что они приносят их обладателям неземное счастье и несказанную удачу - недаром французы говорят: «Korloff – pour te dire j’aime», что означает «Подарить Korloff – значит признаться в любви». Согласитесь, что приближающиеся новогодние праздники идеальное время для признания в любви – и если вы хотите рассказать о своих чувствах любимой женщине и сделать ей достойный подарок, то уже знаете, как следует поступить.

Приобретение ювелирного украшения в качестве новогоднего подарка очень ответственное и серьезное занятие, и в его выборе вам с большим удовольствием помогут профессиональные консультанты в бакинских бутиках Korloff, в которых в связи с наступающим Новым 2020-й годом стартовали специальные новогодние скидочные акции.

Ювелирное украшение Korloff - это лучший подарок на Новый год, который однозначно подарит позитивные эмоции своему владельцу не только на будущий год, но и в целом на всю жизнь и, конечно же, оставит наилучшее впечатление о дарителе. Korloff – это роскошь и элегантность, даря которую, вы сделаете ее обладателя не только еще более неотразимым, но и счастливым и удачливым.

В Азербайджане французская ювелирная компания Korloff существует уже более 12 лет и представлена двумя бутиками, расположенными по адресам: Korloff Prestige пр.Нефтяников, 91 (рядом с Девичьей башней), и Korloff Mariage, который находится по адресу: улица Узеира Гаджибейли,95К (за Домом правительства).

Более подробная информация о Korloff Baku доступна по следующим контактным номерам: +994508929009; +99412-497-46-88; +99412-498-96-40; +99477-728-30-80 (WhatsApp), а также в социальной сети Instagram, где вам следует подписаться на страницу @korloffmariage_baku

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