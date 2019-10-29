Роскошные меха и море шампанского: ночь в стиле Great Gatsby в Emporium! – ФОТО

Это был фантастический вечер. В прошлую пятницу, 25 октября, Emporium стал машиной времени для всех, кто мечтал оказаться хоть ненадолго в сверкающей эпохе джаза: так магазин отметил открытие расширенного отдела мехов и презентацию французского бренда Yves Salomon, уже более ста лет удовлетворяющего самые утонченные вкусы знатоков меховых изделий.

Страусиные перья, нитки жемчуга и изысканные кружева были в каждой детали декора и аксессуарах моделей, звучал расслабляющий блюз, искрилось шампанское в бокалах.

Коллекция Yves Salomon была встречена восторгом и аплодисментами: зрители увидели роскошные длинные шубы из цветного меха, стильные двусторонние парки, полушубки из шиншиллы, курточки, отороченные норкой. Была представлена и коллекция для детей, как девочек, так и мальчиков, поражающая многообразием цветов и фасонов, а также для мужчин.

Yves Salomon – французский меховой бренд, который не только работает со всеми важными видами меха – российскими соболями, лисой из Финляндии, датской норкой, но и комбинирует их с кашемиром, твидом, и даже шелком, органзой или перьями. Используя новые технологии и смешивая мех с различными материалами, дизайнеры марки создают легчайшие меховые изделия, придавая новизну традиционной сфере. Именно этот бренд разработал такие ноу-хау как вязаный мех, мех с эффектом стретч и мех, обработанный лазером. Они же придумали, как наносить принт на меховые изделия.

Yves Salomon также создает коллекции для таких модных гигантов как Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, Prada, Yves Saint Laurent, Dior и Luis Vuitton.

До 10 ноября у вас есть шанс приобрести модели из эксклюзивной коллекции Yves Salomon в магазине Emporium, по адресу: пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 2-й этаж.

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