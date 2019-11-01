Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

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Завершилось первое четырехчасовое патрулирование границы Сирии российскими и турецкими военными.

Об этом сообщили РИА «Новости» в Минобороны России.

Совместное патрулирование Россия и Турция прошло на дистанции более 100 км в западном направлении от таможенного перехода Дербесия.

Российско-турецкий патруль осмотрели обстановку в регионе и в некоторых крупных населенных пунктах.

По данным ведомства, в состав патруля вошли бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» военной полиции России и бронеавтомобили «Kirpi» («Еж») турецкой пограничной службы.