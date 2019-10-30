1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Россия увеличит мощь своей военной базы в Гюмри почти вдвое

Сегодня в 10:33 ~ 1 минута на чтение 254
Россия увеличит мощь своей военной базы в Гюмри почти вдвое

Боевой потенциал 102-й российской военной базы (РВБ), которая дислоцирована на территории Армении, увеличится почти в два раза после оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники.

Такие данные доложил командир 102-й РВБ полковник Николай Мартынюк министру обороны РФ Сергею Шойгу, который во вторник проинспектировал российскую базу в Гюмри, передает Интерфакс.

В свою очередь, начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что «материальными средствами, техникой и вооружением база обеспечена в полном объеме».

Он также отметил, что полигонная инфраструктура базы позволяет проводить полный цикл мероприятий по всем видам боевой подготовки, включая и учения.

А.А.

WhatsApp

254

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены