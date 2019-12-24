Российские СМИ: Азербайджан заинтересовался покупкой суперсовременных истребителей Су-57 - ФОТО

Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российскую газету «Ведомости», по словам двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

«Отправной точкой для интереса Азербайджана к Су-57 стала закупка Арменией четырех истребителей Су-30СМ с опционом еще на восемь машин, говорит человек в системе ВТС», - подчеркивает газета.

Су-57 (по кодификации НАТО: Felon») — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П.О.Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (программа «И-21»); до августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50).

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27.

Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года.

29 мая 2019 года запущено серийное производство истребителя. Планируется контракт на поставку 76 самолетов, которыми полностью укомплектуют 3 полка.

Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа (двигатель «Изделие 30») состоялся в IV квартале 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолеты планируется в 2023-2025 годах.

За последнее десятилетие Азербайджан закупил российское вооружение примерно на $5 млрд.

Тимур Рзаев, Г.Р.