«Российские телеканалы – угроза Армении?» В посольстве РФ недоумевают

Посольство России выступило с заявлением по поводу предложения компетентных органов об ограничении вещания российских телеканалов в Армении.

В диппредставительстве выразили недоумение по поводу некоторых заявлений главы национальной комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее Акопян на пресс-конференции заявил, что иностранные каналы должны быть исключены из общественного мультиплекса Армении, исходя из соображений информационной безопасности.

«Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую председателем национальной комиссии по телевидению и радио Армении Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении», - говорится в заявлении дипмиссии.

Дипмиссию также удивил комментарий Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении.

«В единственной, состоявшейся достаточно давно, беседе посла России с Акопяном озвученные им намерения создать «минимальный социальный пакет» без иностранных вещателей были лишь приняты к сведению.

При этом со стороны главы дипмиссии было отмечено, что необходимо учитывать интересы многочисленных граждан Армении, которые составляют постоянную аудиторию российских каналов. В целом же, на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о «несущих угрозу национальной безопасности» российских телеканалах вызывает недоумение», - заявили в посольстве России.

В рамках общественного мультиплекса в Армении вещают 27 телекомпаний, в числе которых три российских телеканала – «Первый канал», «Россия», «Россия Культура», а также межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и американский канал CNN.

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