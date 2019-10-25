Ротарианцы Азербайджана внесли вклад в международную борьбу с полиомиелитом - ВИДЕО

Два клуба Ротари, действующие в Азербайджане – Бакинский международный клуб Ротари и Ротари Хазар – присоединились к международной кампании по борьбе с полиомиелитом End Polio Now.

Как сообщается на Фейсбук-странице организации, Бакинский международный клуб Ротари внес вклад в Международный фонд по борьбе с полиомиелитом.

Это высокоинфекционное заболевание, вызываемое вирусом, поражающим нервную систему, за считанные часы может привести к частичному или полному параличу. Наиболее подвержены заболеванию дети до 5 лет.

Как отмечал бывший в сентябре в Баку губернатор международного клуба Ротари, турецкий бизнесмен Мехмет Хакан Караалыоглу, на борьбу с полиомиелитом во всем мире со стороны Международного клуба Ротари было потрачено более $2,5 млрд, и это дало впечатляющие результаты.

«На сегодня в мире насчитывается всего 32 случая этого заболевания, и встречается оно только в двух странах мира – Афганистане и Пакистане. То есть, можно сказать, что удалось практически полностью ликвидировать его», - сказал он.

В честь Международного дня борьбы с полиомиелитом, который ежегодно отмечается 24 октября, Ротари Хазар снял видеоролик, в котором известные люди Азербайджана, а также известные ротарианцы из других стран говорят об успехах в борьбе с этим заболеванием.

Клуб Ротари объединяет людей старше 30 лет по всему миру, которые добились успеха в своей сфере, приобрели ценный опыт и знания, которыми готовы поделиться.

«Служение превыше личного» (Service above self) – таков общий девиз движения Ротари во всем мире.

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Елена Остапенко, Э.Т.