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Роухани направит спецпредставителя в Украину

11 Января, 2020 в 23:33 ~ 1 минута на чтение 407
Роухани направит спецпредставителя в Украину
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что в ближайшее время отправит спецпредставителя в Украину, чтобы официально выразить сожаление по ЧП с Boeing, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.
 
"В ближайшем будущем я направлю в вашу страну специального представителя, который официально выразит Украине сожаление иранского народа и правительства", - говорится в сообщении.
Президент Ирана добавил, что дал распоряжение главе МИД ИРИ находиться в постоянной связи с украинским коллегой и продолжать сотрудничество по вопросу авиакатастрофы.
Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
 
РИА Новости

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