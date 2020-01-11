Роухани направит спецпредставителя в Украину

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что в ближайшее время отправит спецпредставителя в Украину, чтобы официально выразить сожаление по ЧП с Boeing, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.
"В ближайшем будущем я направлю в вашу страну специального представителя, который официально выразит Украине сожаление иранского народа и правительства", - говорится в сообщении.
Президент Ирана добавил, что дал распоряжение главе МИД ИРИ находиться в постоянной связи с украинским коллегой и продолжать сотрудничество по вопросу авиакатастрофы.
Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
РИА Новости