Роухани направит спецпредставителя в Украину

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что в ближайшее время отправит спецпредставителя в Украину, чтобы официально выразить сожаление по ЧП с Boeing, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.

"В ближайшем будущем я направлю в вашу страну специального представителя, который официально выразит Украине сожаление иранского народа и правительства", - говорится в сообщении.