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Ройа вновь перенесла четырехдневные концерты

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 322
Ройа вновь перенесла четырехдневные концерты

Запланированные на середину мая концерты народной артистки Ройи перенесены на осень.

Именно по народной артистке Ройе пандемия коронавируса ударила одной из первых в азербайджанском шоу-бизнесе – она перенесла на середину мая концерты, запланированные на 6, 7, 8 и 9 марта в Бакинском Конгресс центре, где певица должна была выступить с новой программой «Nazlı».

На данный шаг исполнительница пошла, строго следуя проводимым в стране профилактическим мероприятиями и рекомендациям ВОЗ, подчеркивая, что главным вопросом для нее является здоровье любимых зрителей.

Ожидалось, что концерты состоятся 14, 15, 16 и 17 мая – однако выступления перенесены на осень – новые даты четырехдневных выступлений следующие – 1, 2, 3 и 4 октября.

«Очень скучаю по концертным выступлениям, увидимся в октябре», - обращается Ройа к поклонникам в социальной сети Instagram.

О том, как пандемия коронавируса сказалась на азербайджанском шоу-бизнесе и заработке популярных артистов, читайте по ссылке.

В.Ф, Г.Р.

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