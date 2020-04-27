Ройа вновь перенесла четырехдневные концерты

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Запланированные на середину мая концерты народной артистки Ройи перенесены на осень.

Именно по народной артистке Ройе пандемия коронавируса ударила одной из первых в азербайджанском шоу-бизнесе – она перенесла на середину мая концерты, запланированные на 6, 7, 8 и 9 марта в Бакинском Конгресс центре, где певица должна была выступить с новой программой «Nazlı».

На данный шаг исполнительница пошла, строго следуя проводимым в стране профилактическим мероприятиями и рекомендациям ВОЗ, подчеркивая, что главным вопросом для нее является здоровье любимых зрителей.

Ожидалось, что концерты состоятся 14, 15, 16 и 17 мая – однако выступления перенесены на осень – новые даты четырехдневных выступлений следующие – 1, 2, 3 и 4 октября.

«Очень скучаю по концертным выступлениям, увидимся в октябре», - обращается Ройа к поклонникам в социальной сети Instagram.

О том, как пандемия коронавируса сказалась на азербайджанском шоу-бизнесе и заработке популярных артистов, читайте по ссылке.

В.Ф, Г.Р.