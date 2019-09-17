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Политика

АЗЕРТАДЖ и Tazpit приступили к ежедневному обмену информацией

Согласно Меморандуму о взаимопонимании между Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и израильским агентством Tazpit стороны приступили к ежедневному обмену информацией.
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Общество

В Агсу и Исмаиллы сданы в эксплуатацию новые школьные здания, построенные Фондом Гейдара Алиева - ФОТО

17 сентября в Агсу и Исмаиллы сданы в эксплуатацию новые школьные здания, построенные Фондом Гейдара Алиева.
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«Поющий папа» Джейхун Джаббаров: «Я не ожидал такого резонанса в соцсетях» - ФОТО – ВИДЕО

В минувший уикенд видеохитом в социальных сетях стал ролик, в котором отец с дочерью едут в школу и поют вместе на разных языках.  
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Он дважды победил рак и сорвал джекпот в 4,6 млн долларов

«Мне очень повезло. Я дважды пережил рак, и вот я здесь. Это удивительно»  - делится Стю Макдональд из города Бенд, штата Орегон.
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