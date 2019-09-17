«Поющий папа» Джейхун Джаббаров: «Я не ожидал такого резонанса в соцсетях» - ФОТО – ВИДЕО

В минувший уикенд видеохитом в социальных сетях стал ролик, в котором отец с дочерью едут в школу и поют вместе на разных языках.