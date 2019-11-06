Ряду лиц предоставлены персональные пенсии Президента Азербайджана в связи с 70-летним юбилеем Нефтяных Камней

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики в связи с 70-летним юбилеем Нефтяных Камней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715, постановляю:

1.В связи с 70-летним юбилеем Нефтяных Камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Алиеву Агасафу Дуньямалы оглу

Гурбанову Рахману Алискендер оглу

Мамедову Агилю Наджафали оглу.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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